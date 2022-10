Tardor bagenca al teatre

Els grups locals de teatre amateur de la Catalunya central mostren un bon nivell. Sense desmerèixer, ningú, per exemple, el cap de setmana passat vaig veure la molt bona proposta escènica del «Mètode Grönholm», del Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou de Manresa. Les escoles de teatre i aquests grups amateurs són la base, segur, per formar artistes que algun dia puguin fer el salt a grans escenaris. Ara, aquest mes d’octubre, com aquell que troba una gran florida de rovellons, veiem com diferents actors i músics ocupen llocs en els repartiments d’elencs de primer nivell. Un de jove, Jan Buxaderas, d’Aguilar de Segarra, que és un dels protagonistes de «Mamma mia», a Madrid. Buxaderas ja va fer temporada a Madrid el curs passat, amb un dels papers principals de «Grease». «Mamma mia» serà una de les grans produccions de l’any, i al seu costat hi tindrà una actriu que s’estrena en un gran escenari, la manresana Gina Gonfaus. Aquests darrers dies, Buxaderas ha coincidit a Madrid amb el seu germà Marc, actor, humorista i monologuista, amb altres capacitats, que representava «Madre de azúcar». I a Barcelona, el manresà Andreu Mauri, és a l’elenc de «Golfus de Roma», on Xavier Mestres, també manresà, dirigeix la música. I encara trobaríem el cardoní Dídac Flores dirigint l’orquestra de «Pretty Woman», i si entrem al Berguedà, Sergi Cuenca (Puig-reig), que dirigeix de fa anys «El Rey León», a Madrid. Un bon any.