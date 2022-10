50 anys del FAES sallentí

El dissabte 15 d’octubre, el Foment Arqueològic Excursionista Sallentí (FAES) celebra 50 anys. La commemoració es farà a partir de les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Fàbrica Vella, amb parlaments, una exposició de fotografies i algunes sorpreses. El dia anterior, un dels iniciadors, l’historiador Albert Benet, haurà rebut en el mateix edifici un acte d’homenatge en reconeixement de la seva prolífica activitat, quan es compleixen 10 anys de la seva mort. La iniciativa ha estat dels Amics de l’Art Romànic del Bages i d’una sèrie d’entitats sallentines, entre elles el FAES. L’acte comptarà amb la presentació de Jordi Moltó, de la Trentasisena, i una conferència sobre Benet a càrrec de Josep Maria Sans Travé, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 1992 al 2015. El FAES va néixer el 13 de febrer de 1972 com a delegació del Centre Excursionista de la Comarca de Bages (CECB) de la mà d’un grup de joves excursionistes i de l’arqueòleg Ramon Camprubí Agulló, el primer president. El local social fou als baixos del número 4 del carrer Nou, cedit per l’Ajuntament de Sallent, on s’emmagatzemaven les peces trobades a les excavacions del poblat ibèric del Cogulló. Actualment, tenen el local al número 37 del carrer Torres Amat. Joves apassionats dels esports de muntanya i sallentins dinàmics amb inquietuds culturals van plantar la llavor per a la creació de les seccions dinamitzadores de l’entitat: Arqueologia, Excursionisme i Radioafeccionats. Comencen les excavacions al Cogulló fins al 1984, la recuperació del dolmen de can Pregones a Cornet, la restauració de les esglésies romàniques de Sant Miquel de Serrassanç i Sant Pere de Serraïma, després Sant Martí. La secció de Muntanya es diversifica amb l’espeleologia, l’escalada i l’esquí, que esdevindrà secció estable. Els radioafeccionats es dedicaran a la formació, divulgació i organització del Dia del Radioafeccionat de l’Alt Llobregat. Col·laboraren en la instal·lació del repetidor de TVE al serrat del Xipell i dels aparells de la ràdio municipal.

El 1974 va néixer la secció d’Estudis d’on sorgirà el primer butlletí de l’entitat Cap al Cap que va durar poc. A finals de 1975 va sortir L’Esparver com a butlletí del FAES, que va durar gairebé cinc anys fins al febrer de 1980, en què FAES i L’Esparver van trencar de mutu acord. També el 1975 va néixer la secció sardanista amb l’organització d’aplecs, audicions i sortides fins a finals dels anys 80. El 1978 sorgeix la secció de Cineclub que promociona les Campanyes de Primavera i les Sessions del Dissabte a la nit fins a mitjan dels 80. El 1977 i 1978, el FAES organitza sortides de divulgació del romànic, així com cursos d’iniciació a l’excursionisme, neu i escalada, barranquisme, marxes de resistència, campaments socials d’estiu autogestionats per joves fins esdevenir per a famílies senceres. Amb el temps han desaparegut seccions i n’han sorgit de noves: la Vertical, amb activitats d’escalada i la gestió del rocòdrom La Turbina, als baixos de la Casa Torres; i la secció Running que ha organitzat la Cursa del Riu Cornet, després la Serrassans Trail, més tard la 10k i actualment la tradicional cursa de Sant Silvestre. El secretari David Hernández Escuder reconeix que el FAES ha patit pujades i baixades d’activitats i participació, amb poques sortides de muntanya, la secció d’esquí i els campaments d’estiu. Ara gaudeix de bona salut amb uns 500 associats i cinc seccions actives: Muntanya, esquí, corriols i pedres velles, verticals i running. Un cop l’any organitza la Caminada Popular de Sallent i la Nocturna.