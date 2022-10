Fins i tot a la sopa

Elisabet II, monarca del Regne Unit, va morir a la seva residència a Balmoral (Escòcia). Els seus 96 anys de vida i el seu 70 regnat li van permetre viure a tot tren malgrat les nombroses crisis econòmiques que van afectar el Regne Unit com a tot Europa. La mort d’Elisabet II a més d’un turment a totes hores i un blanqueig als mitjans de comunicació del que són i representen al nostre segle les monarquies, ni més ni menys que un supremacisme per llinatge d’uns temps foscos. Això va passar especialment en la TVE, ens la van ficar com diria la meva mare «fins a la sopa». I el curiós és que la mort d’Elisabet II ha suposat per als mitjans de comunicació públics una idealització d’aquesta monarquia que, com totes, son un anacronisme amb la base d’una superioritat de sang absurda sobre la resta dels mortals. També és curiós perquè han posat aquesta monarquia com a mirall on mirar-se la resta de monarquies parlamentàries, tan necessitades a més d’inputs positius i com no, la més necessitada pel seu historial inacabable d’escàndols de tot tipus és l’espanyola. Van fer servir el funeral de la reina per oferir un baló d’oxigen a la resta de monarquies occidentals amb una extremadament pesada i llarga vetlla per justificar i reforçar el que és una anomalia històrica i que és des de qualsevol sentit una institució carca i caduca. Però sí que és veritat que també alguns mitjans minoritaris vam recordar una mica el paper d’Elisabet II en la història sòrdida del colonialisme europeu.

A Kenya i l’Índia mateix per dir dos països, van transmetre històries descarnadores de la dominació colonial britànica. La mort no s’ha d’utilitzar per solucionar i blanquejar la mort de cap persona i menys el d’unes institucions medievals. Fent una mica de memòria i recordeu que a principis d’any, la família reial britànica van ser retratats a Jamaica, després que els líders i el poble d’aquest país exigissin reparacions per l’esclavitud i «una disculpa completa i formal pels seus crims contra la humanitat». Perquè no es pot negar que el colonialisme britànic com els dels altres països van generar el pitjor abús contra els drets humans a tot el món, a més en aquest cas, si alguna cosa reforçava els moviments d’independència aixafant i impedint que les colònies independents abandonessin la Commonwealth era la corona britànica i la seva figura imposada i duradora. Cal preguntar-se com és possible que la societat britànica continuï comprant aquests espectacles absurds.

No tenim dades sobre quants republicans hi ha al Regne Unit, com no ho sabem al Regne espanyol perquè no es fan consultes fiables, no és fàcil ser republicà al Regne Unit: l’aparell dels mitjans de comunicació és continuat a més de la poca tradició històrica republicana del país. Però hi van ser les protestes del poble que van topar amb una repressió policial molt bèstia amb moltes detencions. El que sembla evident és que, com en el cas d’Espanya, la monarquia britànica és un símbol institucional, que sembla, més arrelada que al regne espanyol. Avui es pot dir sense dubtes que tenir simpaties per aquesta institució anacrònica és, d’una banda, tenir uns instints imperials baixos i una nostàlgia d’instints de superioritat que potser ressonen fins ara, però que podeu estar segurs no tornaran. Encara que el nou rei britànic exerceix de sobirà també en una quinzena de països diversos, penseu que Austràlia o el Canadà, consideren molt seriosament la república. Aquest complex per al qual érem un dia no és exclusiu del Regne Unit, passa a tots els països que va posseir colònies i a Espanya assistim a aquestes cacicades històriques diàriament amb apel·lacions a Pelayo i a l’Imperi espanyol per part sobretot d’una dreta carca i ultracarca que no es vol adonar que aquests temps passats son temps de vergonya històrica i que no tornaran por molta monarquia vergonyosa que defensi.