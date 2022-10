Immigració, el tema

La precampanya de les municipals a Manresa ha passat dels prolegòmens al camp de maniobres aquesta setmana. El candidat de Junts, Ramon Bacardit, ha fet la primera presentació pública de programa, i el cap de la nova candidatura independent local, Joan Vila, va fer dijous la presentació pública d’Impulsem Manresa. En tots dos casos, el tema que ha presidit el missatge ha estat la seguretat i, de forma directa o indirecta, la immigració. Bacardit, que té la difícil tasca de presentar-se com a opositor a l’alcalde Marc Aloy tot i que el seu partit governa amb ell, va voler que no li prenguessin abans d’hora el tema que dominarà la campanya i va ser el primer a parlar de seguretat, per bé que ho va fer amb cura de no perdre la moderació; per la seva banda, Vila sap que aquesta serà la seva carta principal i va jugar-la sense complexos, amb un discurs serè que presenta els arguments antiimmigració com a pur pragmatisme, però que està impregnat de xenofòbia. La immigració serà el tema, se la relacionarà sistemàticament amb la inseguretat, i el debat estarà ple de clixés poc edificants. A tots els que hi participin caldria pregar-los que, si volen servir Manresa, no ajudin a crispar-la.