Controla, màquina

Un poble a prop de Tòquio, 2014. La gana pressiona i a la vista només hi ha una màquina expenedora de menjar al mig del carrer. A cada botó rectangular hi havia inserit un paper amb una paraula en japonès, indesxifrable. Vaig escollir una opció a l’atzar. En menys del que triga una màquina de cafè, el calaix inferior va expendre un bol de sopa de fideus sorprenentment suculent. Al punt i a la temperatura ideal. Em vaig quedar amb les ganes de donar les gràcies a algú. Semblava evident que darrere d’aquella màquina hi devia haver un cuiner, però entre la màquina i la paret només hi havia pols. El final del treball, vaig pensar, com vaticinava fa més de 25 anys Jeremy Rifkin. No sé què en pensarà de la realitat que hem conegut aquesta setmana al Planta baixa de TV3: els controladors de continguts de xarxes socials com TikTok o Instagram, els equivalents al cuiner japonès que jo havia imaginat darrere de la màquina de sopes. Contractats per empreses hermètiques que apliquen condicions laborals més indicades per a màquines que per a persones, passen tota la jornada laboral davant de l’ordinador rebent milers d’impactes de fotos i vídeos que pengen a la xarxa els usuaris d’aquestes plataformes. La seva missió és detectar el contingut inapropiat, etiquetar-lo, bloquejar-lo i, si és necessari, fins i tot trucar a la policia, i no poden deixar la seva cadira buida sense previ avís.

Entre els milers d’impactes diaris per a aquests treballadors, expliquen que es troben de tot el que puguem imaginar si ens posem en pla tèrbol: agressions, abusos, maltractament animal, intents de suïcidi, suïcidis que per algun motiu alguns senten la necessitat de compartir. No només de fer, sinó de compartir. El que no sabíem és que els responsables d’evitar que tot això ho vegin milions de persones són persones tractades com a màquines, que relaten episodis d’ansietat, depressions i estrès posttraumàtic, que firmen un contracte exigent en condicions i lax en acompanyament psicològic. Malgrat les màquines i la tecnologia, hi ha feina. Però quina feina. Controla, màquina.