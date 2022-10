Parlem de la política (Let’s talk about politics). Un polític es diu politician i la seva política es diu his/her policy. (Nota: insurance policy = pòlissa d’asssegurança.)

Quant a les tendències polítiques, l’anglès fa servir els mots compostos left-wing i right-wing; ex.: a left-wing majority (una majoria d’esquerres) i a right-wing victory (una victòria de la dreta). Sense guionet, aquestes expressions són les mateixes que les catalanes: the left wing of the Labour party (l’ala esquerra del partit de Labour). L’extrema dreta s’anomena the far right.

El militant es diu activist, i la militància, activists.

Finalment, quan es generalitza sobre l’esquerra o la dreta, l’anglès vol l’article: Civility pertains to neither the right nor the left (El civisme no és de dretes ni d’esquerres).

Un punt important: en anglès, el mot liberal vol dir en favor de la reforma, obert a noves idees; no lligat al pensament tradicional, que no té gaire a veure amb el liberalisme català (emfatitza la llibertat individual i promou l’activitat privada sense intervenció de l’Estat).