El porta a porta del candidat

Des de fa uns quants dies, el candidat a encapçalar la llista de les municipals per Junts a l’alcaldia de Sant Vicenç de Castellet ha iniciat un porta a porta per totes les cases del poble. Sembla que l’objectiu és visitar els quatre mil dos-cents habitatges per copsar de primera mà les inquietuds i les propostes dels deu mil habitants, comptant-hi els ocupes i els seus veïns. Em consta que és un dels propòsits, però és ben sabut que qui històricament s’ha dedicat a trucar a portes, bé sigui testimoni de Jehovà, el Círculo de Lectores o un venedor d’enciclopèdies, més que escoltar, el que pretén és que l’escoltin. I si podien col·locar-te la Gran historia general de los pueblos hispanos, La Atalaya o fer-te soci del Círculo de Lectores, millor que millor. Es presentaven a les cases com a visitadors, malgrat que, al capdavall, no eren sinó venedors a domicili. Que deu ser el mateix que, si més no en part, farà el nostre candidat en passar a oferir als santvicentins el seu programa electoral. Altra cosa seria si el programa s’elaborés després d’escoltar què diuen els que no troben feina, estan pendents d’un desnonament o d’una plaça a la residència. I és clar que tots voldran un poble més segur, més net i amb menys pressió fiscal, tal com es promet en el fullet que el candidat deixa a la bústia dels veïns absents. Per vendre evidències potser no cal gastar temps, sabates i saliva. Val a dir que mai no vaig entendre per què els visitadors de Jehovà s’escarrassaven a pujar i baixar escales si, al capdavall, tal com preveu la Bíblia i ells repetien en cada visita, els supervivents de l’Apocalipsi seran igualment cent quaranta-quatre mil. És d’esperar que, en aquest cas, per més que el programa electoral sigui el mateix abans i després de la ronda, les visites hauran servit perquè el candidat sàpiga com reprogramar el programa, si surt elegit.