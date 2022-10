Una frase que heu sentit molt darrerament és que la cosa està molt fotuda, però encara no som conscients «del que vindrà». Fa referència a les conseqüències de la guerra i de la crisi energètica sumades als efectes que ha tingut sobre l’economia l’epidèmia de covid-19. Si l’aleteig d’una papallona pot propiciar un tifó a l’altra banda del món, un autèntic huracà desfermat retroalimentant la inflació, la pujada de preus, l’absència de components i les dificultats de subministraments augura un daltabaix dels que fan època.

Ja no parlem de si petits desajustaments poden acabar provocant grans afectacions, sinó de l’enfilall de negocis i empreses que abaixen la persiana perquè no poden pagar la llum i el gas, al mateix temps que es frena el consum perquè molts quan han pagat els serveis ja no en tenen per a res més.

Així que ja no és el que vindrà sinó el que ja és aquí, són famílies treballadores que no arriben a final de mes, un embogiment progressiu dels que malden per no enfonsar-se mentre la incredulitat general que això estigui passant realment té conseqüències en l’augment de la conflictivitat, la picaresca, l’incivisme i condueix cap a la gran renúncia dels que veuen que no té sentit que se’ls demani que treballin més i més i més quan no hi ha uns mínims en aspectes bàsics.

Aquesta anàlisi pot ser més o menys encertada, però en el que sí que crec que podem coincidir molts és que el que vindrà es pot descriure com un fenomen meteorològic, però no ho és. El futur és conseqüència del passat i no un destí aliè a nosaltres. Recollim el que sembrem amb les decisions que prenem, amb els mitjans amb els quals ens informem, amb les compres que fem, amb els vots que dipositem a les urnes.

Atabalats, bombardejats, sumits en un tsunami d’inputs, residim en un malentès mindfulness d’abstracció només en el present, perquè no hi ha manera d’acabar-se’l amb tants fronts oberts com hi ha. Però els obrim nosaltres i toca decidir amb quin moviment invisible de les nostres ales podem contribuir a calmar els ànims i desembolicar la troca en comptes de fer tot el contrari. En realitat sabem que el que vindrà serem nosaltres mateixos. No hi ha bons i dolents. En tots batega una flama que a vegades escalfa i en altres crema. Això darrer passa quan venç la por i es desferma l’odi davant amenaces reals o inventades. La solució es troba en la resposta a la pregunta: Qui ens amenaça? Jo no tinc la resposta, però sí que sé el que no vull: mirar-me al mirall i que l’amenaça sigui jo.