Dos apunts federatius

Siguin quines siguin les raons que té la Federació Espanyola de Futbol per mantenir Jorge Vilda en el càrrec de seleccionador de l’equip femení; siguin quines siguin les raons que tenen les jugadores que han demanat no ser convocades perquè no se senten anímicament preparades per compartir estada i entrenaments amb el tècnic; queda ben clar que el suport de l’ens federatiu al futbol femení és qüestionable. Dia rere dia es viuen situacions que fan envermellir de vergonya, la darrera de les quals la penosa assistència al partit de la selecció espanyola: en la recent jornada d’amistosos, l’Anglaterra-Estats Units va congregar 77.000 persones a Wembley, l’Alemanya-França va reunir 27.000 espectadors a Dresden, i l’Espanya-Suècia només va dur 5.658 persones al Nuevo Arcángel de Còrdova. Recordant la infame organització de la darrera Copa de la Reina, que va tenir lloc a Alcorcón amb una final a les 11.30 h del matí a finals de maig, queda clar per mil i un motius que la federació no vol perdre el negoci, però afortunadament la lliga ja és professional.

Diu Laporta, d’altra banda, que cal fer una Superlliga masculina de futbol oberta, meritocràtica, que respecti les lligues estatals. Res de NBA, vaja. Cadascú tindrà la seva opinió al respecte, a Europa és difícil canviar de cop i volta la mentalitat de l’aficionat i prescindir d’un segle i mig d’història, però és urgent treure les grapes de la FIFA i la UEFA del futbol d’elit. Les dues federacions es dediquen a muntar cada cop més competicions per enriquir-se fent servir els treballadors que paguen els clubs. Inacceptable.