Gestionar l’odi

Recorden allò que deia Groucho Marx que mai no s’apuntaria a un club que l’acceptés com a soci? Doncs una cosa així haurien de pensar uns quants indepes si es miren a ells mateixos, s’escolten i llegeixen el que estan escrivint aquests dies als vomitoris on flueixen les bilis de la frustració i el ressentiment, que ja no apunten cap als repressors, sinó cap als companys de pancarta. Els anys gloriosos del procés van arrossegar moltíssima gent que va pensar que aquell era un club al qual venia de gust pertànyer. La denominació de la revolució dels somriures era naïf, quicona i xirucaire, i segurament l’esperit que reflectia ha acabat girant-se contra els que s’ho creien tot, però aquella era una il·lusió de la qual tothom podia lluir orgullosament el carnet. Ara, només les mosques es poden sentir atretes per l’espectacle que tenen muntat els que, fins fa quatre dies, es proclamaven fraternals companys de viatge. Els comentaris d’indepe a indepe que estem veient a les xarxes o als espais de debat d’algunes webs són tan brutals que no desentonarien als fòrums de l’ultradreta més destructiva. Tothom és lliure d’atribuir a qui vulgui el paper de traïdor culpable, però qui tingui ànima d’Hannibal Lecter hauria d’entendre que gestionar bé la frustració i no omplir el país d’odi també és una obligació patriòtica.