El sudoku de Pere Aragonès

Oriol Junqueras va tornar a dir, ahir mateix, que Esquerra no pactarà els pressupostos amb el PSC fins que Salvador Illa no es vesteixi amb roba de sac, s’empolsi el cap amb cendra i reciti: «soc un repressor que he aplaudit el teu empresonament, per ma culpa, per ma culpa, per ma grandíssima culpa, però ara he vist la llum, abandonaré l’impietat del PSOE i m’agenollaré davant vostre». Com que tal eventualitat és del tot improbable, el pacte no es donarà. Els socialistes podrien fer una jugada mestra, ara que ja no ve d’una, i votar a favor dels comptes per pròpia iniciativa, actitud que obligaria els de Junqueras a triar entre demanar-los si us plau que no ho facin, o permetre que Junts els acusi d’haver pactat d’amagatotis amb l’enemic imperdonable. Si el PSC renuncia a aquesta jugada mestra i es limita a abstenir-se, l’aprovació necessitarà la complicitat dels de Borràs, sigui per la via de l’abstenció o del vot a favor, tot just quan acaben de marxar del Govern amb un cop de porta tot cridant: «Il·legítim! Moció de confiança o eleccions!». El 55% de la militància que va pronunciar-se a favor de la sortida, seguint les clares indicacions de Carles Puigdemont, no acabaria d’entendre que el partit li salvés la pell a Pere Aragonès. L’alternativa a la manca de suports és la pròrroga dels actuals pressupostos, que implica problemes tècnics i limitacions de mobilitat però, a canvi, deixa les mans lliures a de Rufián per votar o no els de Pedro Sánchez al Congrés. Si l’any passat va fer-ho en agraïment als indults, aquesta vegada li podria exigir una altra mena de contrapartida en el marc de la «desjudicialització», territori que inclou la reforma del delicte de sedició, el paper de fiscalia i advocacia de l’Estat en els processos encara oberts pels fets del 2017 i l’actitud dels magistrats progressistes del Constitucional. Però la pròrroga també projectaria una notable imatge de feblesa del nou Govern català. En resum: Sudoku d’alta dificultat.