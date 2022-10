Ahir es va reunir per primer cop un govern monocolor d’ERC que té gairebé tants membres com el grup parlamentari. Exagero, sí, però no gaire: Aragonès té 14 consellers i 33 diputats, una proporció insòlita. Si hi sumes els secretaris generals, que són semiconsellers, gairebé queda empatat. La darrera vegada que ERC va governar sola va ser el 1932, amb 56 diputats d’un Parlament de 85, i a Macià encara n’hi semblaven pocs i va intentar, inútilment, sumar-hi els 5 de Joan Comorera. En molts governs europeus de coalició amb 33 diputats ets el tercer partit, el petit, el dels lib-dems o els verds; un d’aquests partits que tothom veu bé però que molt poca gent vota i que només arriben a presidir el govern si tenen al capdavant la Birgitte Nyborg de Borgen. Em ve al cap que la darrera vegada que algú va fer alguna cosa realment important amb 33 persones va ser quan 33 miners van quedar atrapats en un forat a Xile i va caldre una gran operació per treure’ls vius. Esperem que no sigui una premonició. En tot cas, aquest govern i aquests diputats tenen dues coses importants a favor: primera; com a mínim, ara no estaran tot el dia barallant-se amb el soci; i segona, si volen anar de convivències, Govern i diputats caben tots en un autobús i poden anar tots junts cantant «Senyor Puigdemont toqui el pito».