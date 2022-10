Als despatxos de Palau estan de canvis

Deia el ja excoseller d’Economia, Jaume Giró, divendres passat al matí, en una de les últimes aparicions als mitjans per intentar salvar el pacte entre Junts i ERC, que si la votació entre la militància de Junts sobre la continuïtat o no al govern era favorable al trencament li faltaria temps per omplir una caixeta de cartró amb els discursos i quatre qüestions personals que tenia al despatx. I aquell vespre devia fer net. S’especulava que podria ser un conseller que també seguís amb un govern d’Esquerra, com ho podia haver estat, per exemple, el responsable de Salut, Josep Maria Argimon, l’únic conseller de Junts que no tenia militància a la formació de Laura Borràs i Jordi Turull. Però no, l’onada de la ruptura era tan forta i tan alta que ho va arrossegar tot. El trencament que va votar Junts va ser absolut. Per tant, foc nou a la meitat del govern. Aquest final de trajecte al moviment que culminava l’1-O del 2017 té molt a veure amb l’enfrontament gairebé personal de Laura Borràs, que va haver de deixar el càrrec de presidenta del Parlament perquè ERC no va voler seguir l’estratègia (arriscada) de la líder de Junts. La malfiança dels uns i els altres per compartir projecte va acabar d’omplir el got del trencament. Però superada la gènesi, el que s’ha posat sobre la taula és un joc d’estratègia (o d’estratègies).

És evident que una trentena de diputats al Parlament tenen molt difícil de poder completar els quatre anys de legislatura. Una simple especulació electoral ens faria pensar que ERC pot governar el que queda d’any. El canvi que ha fet el president, però, per tres mesos seria malaguanyat. Per a l’any que ve, allò normal seria que el govern aprovés un pressupost, però per fer-ho li cal una majoria parlamentària que no té. Ho podria fer si sumés adeptes a la seva causa. Difícil que trobi el suport de Junts, i fins i tot el del PSC i Comuns, que són l’altra suma possible. Podria passar un any amb un pressupost prorrogat. O podria molt ben ser que si ERC dona suport al pressupost de l’Estat, el que salva Pedro Sánchez, tingui un vot favorable a la proposta de pressupost de socialistes i Comuns, encara que Oriol Junqueras digui que no pactarà amb el PSC. En aquest període, hi hauria dues eleccions, les municipals, la propera primavera, i les generals, a l’Estat, molt possiblement a finals d’any. ERC té, per tant, entre 15i 18 mesos, com a mínim, per governar en solitari i presentar-se a uns comicis amb el sac d’haver estat govern. Els republicans juguen amb les seves cartes i compten amb una hipotètica ruptura a Junts, perquè un enemic dividit és molt menys obstacle. Comptem-ho com una estratègia possible.