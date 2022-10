Canvis a l’estació

La construcció de dos blocs de pisos a l’antiga fàbrica manresana de l’Alcoholera ha entrat en la fase de comercialització, un cop habilitat tot l’espai annex a l’estació d’autobusos. Per bé que no hi ha un termini previst, Metrovacesa pot començar a alçar el centenar de pisos ben aviat, de manera que tota la zona canviarà substancialment i s’afegirà moviment a un tram de la carretera de Santpedor que ja està molt congestionat. Cal esperar que les obres al solar s’aprofitaran per alinear racionalment l’accés a l’estació de busos, de manera que no calgui continuar fent maniobres rocambolesques que compliquen encara més la convivència entre turismes i vehicles pesants. I això no és tot: tard o d’hora, en aquell mateix punt hi confluirà el carrer Carrasco i Formiguera, un cop s’hagi soterrat la via del tren. La congestió pujarà un altre graó. Cal suposar que l’Ajuntament de Manresa té previstes mesures per fer possible que tot aquest increment de trànsit pugui ser encaixat harmònicament i sense generar un punt negre monumental.