Les esqueles del Procés

Els diaris van plens d’esqueles que notifiquen la defunció del Procés. El traspàs s’hauria produït en obrir-se l’urna electrònica on una majoria d’afiliats de JxCat van votar retirar-se del Govern de coalició amb ERC. ¿El Procés ha abandonat el món dels éssers vivents o li passa com a Mark Twain, que en veure publicat el seu obituari al New York Journal els va enviar una nota dient: «Les informacions sobre la meva mort són molt exagerades». ¿És mort de veritat o, com en la cançó de Peret, és al bar fent la cerveseta?

El 9 de novembre del 2015 el Parlament de Catalunya aprova una resolució «sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre». Amb els vots de Junts pel Sí i la CUP, la resolució diu que la cambra «declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català independent en forma de república», i afegeix: «Aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional». T’ho miris com t’ho miris, això és una declaració d’independència, ja que nega la sobirania del Regne d’Espanya a Catalunya. A partir d’aquell moment tocava fer efectiva la «desconnexió» amb les lleis i els decrets necessaris i obrir negociacions amb l’Estat. Però passaven els dies, les previsions no es complien, i al cap d’un any Puigdemont va anunciar el «referèndum o referèndum». Catorze mesos després, mig Govern era a la presó i una altra part a l’exili mentre el 155 entrava a la Generalitat com un ganivet a la mantega i un gran nombre de secretaris i directors generals es mantenien als seus llocs, teòricament comandats pels ministres corresponents. Si el Procés consistia a crear l’Estat propi des de la Generalitat, amb lleis del Parlament i decrets del Govern, pot dir-se que va morir la tardor del 2017, perquè des de llavors tothom ha evitat anar gaire més enllà d’eslògans i pancartes.