Com més fer mal a les dones?

La societat en què vivim necessita fer mal, danyar, perjudicar, extorquir... les dones perquè alguns homes puguin aconseguir plaer. Com han de ser els cervells i els cors d’aquesta mena d’homes? Que no estan bé, segur. Malalts? Potser no tots. La que sí que està malalta és la societat que ho permet. I sembla que aquesta mena d’homes estiguin proliferant. Per què els ho permetem? Per què tenen quasi tanta impunitat com la corrupta reialesa dels veïns o alguns polítics? Tot ben amanit amb una injustícia masclista copada, quasi exclusivament, per homes.

No podem passar ni un cap de setmana més, permeten que les noies siguin punxades amb xeringues a les discoteques on tenen tot el dret d’anar-hi. Si tinguéssiu una filla en edat de discoteca, la hi deixaríeu anar? Perquè el que passa llavors és que les noies s’enfaden amb els pares que tenen por quan, qui hauria de solucionar el problema haurien de ser les lleis i els professionals que les implanten per exigència dels polítics que, vull creure, prefereixen ajudar les noies possibles víctimes. I no, deixar que campin pel país aquests malvats agressors i els individus que els proporcionen i s’enriqueixen amb aquestes noves tècniques. Es tracta de punxar les noies, les víctimes. És un nou mètode de submissió química que utilitzen aquests homes per atordir o deixar gairebé inconscients les noies víctimes. La intenció és poder agredir-les sexualment. Com no s’ha de veure com una urgència imperiosa solucionar-ho quan, les víctimes, dones, poden tenir seqüeles de per vida? És que elles importen poc? Perquè s’han permès moltes morts, moltes agressions, moltes vides esparracades, moltes situacions irreversibles, moltes desgràcies... Tantes, perquè no s’ha fet quasi res ni prou. Perquè, no sols no s’han aturat aquests delictes sinó que segueixen augmentant despietadament. Els símptomes de les punxades són mareig, desorientació, cansament i son. Segons l’Equipo Ágora, una consultoria de polítiques d’igualtat amb més de vint anys d’experiència, es tracta d’èxtasi líquid que desapareix de la sang ràpidament i és difícil d’identificar en una analítica. Qui passa hores dissenyant un producte tan perniciós? Algú que prefereix enriquir-se ni que sigui desgraciant dones... A més de la policia, cal córrer abans, a un centre sanitari per rebre un tractament preventiu contra el VIH per si l’agulla ha estat utilitzada més d’una vegada. S’hi ha d’anar de pressa perquè els professionals sanitaris, infermeres incloses, si ja han passat més de dotze hores, no fan cap tipus de prova. Ni la policia ni els sanitaris, de moment, no reaccionen com caldria. Es veu que ni tan sols han de passar exàmens d’empatia vers les víctimes, siguin de la mena que siguin. Ja s’han fet unes quantes denúncies, però, de moment, no han servit per a res. I és que, si més no, abans d’entrar a les discoteques, cal escanejar el jovent per evitar que entrin material que pugui convertir-se en una arma per lesionar i violar dones.