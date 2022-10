Festiu espanyol a la tele catalana

Dimarts passat, tot just acabada la presa de possessió dels nous consellers, el Govern va celebrar l’acostumada reunió setmanal. No deurien poder decidir gran cosa, ja que encara no s’havien formalitzat els traspassos de carteres entre els que marxaven i els que arribaven. Els nous deuen ser molt ràpids llegint i aprenent, perquè l’endemà, ahir dimecres, el Govern es va tornar a reunir en una trobada definida com «pràctica» per repassar el «pla de treball» i a escoltar una amable arenga del president. Però orientada, també, a demostrar que l’executiu de Pere Aragonès treballava i no descansava en l’assenyalada data del 12 d’Octubre, dia de la festa nacional d’Espanya i de la Hispanitat, d’acord amb el lema «res a celebrar» que comparteixen independentistes, republicans i anticolonialistes. Reunir el consell en aquesta jornada enviava un missatge força explícit a qui estigués pendent dels informatius i no d’aprofitar el dia assolellat per exhaurir la temporada de platja o acaçar bolets. Aquesta darrera activitat va ser definida com «treure a passejar el cistell» pel presentador del Telenotícies Migdia de TV3, Xavi Coral, que ahir no tenia al costat la copresentadora habitual, Raquel Sans, ja que, mentre el Govern de la Generalitat treballava com si fos laborable, la televisió de la Generalitat emetia una programació de festiu entre setmana. Ni Els Matins, ni el Tot es mou, ni la telenovel·la d’havent dinat, ni el Planta baixa. Al matí, 3/24 fins l’hora de dinar. A la tarda, teatre (El pare de la núvia: Joan Pera és un valor segur, fins i tot en una reemissió) i pel·lícula. No em consta que cap llei obligui les emissores de televisió a no fer magazins d’actualitat els dies vermells del calendari estatal, de manera que aquesta programació és una decisió libèrrima de la cadena, potser condicionada per les demandes de la plantilla, perquè un festiu és un festiu, i per nacional que sigui «la nostra» i per estatal que sigui la celebració, els festius no es perdonen.