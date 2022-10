pau entre socis

Consumat el trencament entre ERC i Junts al Govern de la Generalitat i al Parlament, les mirades es giren cap als organismes on els dos partits governen en coalició, entre els quals un dels més importants és l’Ajuntament de Manresa, juntament amb les capitals provincials i amb una bona colla de consells comarcals. A tots sense excepció, els responsables dels respectius partits asseguren que no passa res. Així ho han expressat amb rotunditat Marc Aloy, alcalde de Manresa per ERC, i Toni Massegú, cap de Junts al Bages. Sigui com sigui, el trencament a Barcelona s’emmarca en una animadversió creixent entre els dos partits que es reflecteix de forma brutal a les xarxes socials. Pretendre que aquest clima enverinat no afectarà la convivència dins d’un govern com el de Manresa és il·lús. Si el malestar no provoca un trencament, segur que no facilita la imprescindible unitat, harmonia i coordinació. Els responsables de les dues bandes haurien de fer tot el possible per contenir els creadors de zitzània pensant en aquells llocs on l’entesa encara és necessària. Si a Barcelona tenen ganes de guerra, hi ha llocs on convé preservar la pau.