Dividir-se

Ales moltes divisions que conviuen en qualsevol societat complexa, a Catalunya s’hi ha afegit darrerament la divisió entre independentistes i unionistes, i ara, dins dels indepes, la divisió entre el món d’ERC i el de Junts, definitivament enfrontats i amb molta víscera pel mig. No es pot descartar que hi hagi una divisió també a Junts en el futur proper, que s’afegiria a les de PDeCAT i PNC. No és mal moment per recordar que l’època més negra de Catalunya (i mira que hi ha per triar) va ser el resultat d’una acumulació de divisions viscerals que van xocar totes alhora en una guerra civil brutal que va durar deu anys. S’hi van enfrontar els pagesos remences amb els terratinents; els nobles amb el rei; el rei amb la Generalitat; l’oligarquia dominant rendista que dominava les institucions (la Biga) amb el nou patriciat mercantil que demanava poder institucional i proteccionisme econòmic (la Busca), i l’Església pel mig de tot plegat. Un embolic sagnant. En va resultar una crisi dramàtica que va traslladar l’epicentre de la Corona a València, va enfonsar la influència política de Catalunya -cosa que va afavorir la subordinació a Castella- i va arruïnar l’economia durant generacions. Allò era el segle XV. No és pas que ara hi hagi d’haver una guerra civil, però convé recordar que aquest és un tema que tenim molt per mà. Massa.