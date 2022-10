Un lloc per al patinet

La Policia Local de Manresaestà posant una multa diària de mitjana a conductors de patinets, la meitat de les quals per circular per zones restringides als vianants. Efectivament, el patinet, en tant que vehicle de motor, ha de circular per on circulen els vehicles de motor, amb l’única excepció que els és permès passar pels carrils bici. La seva irrupció al mercat de la mobilitat encara és recent i encara no s’ha superat completament la fase de campi qui pugui inicial. Ara, tots els ajuntaments ja estan en el procés de disciplinar els pilots i obligar-los a baixar de les voreres i de les zones per a vianants. Efectivament, els ciutadans que van a peu han pogut experimentar més d’una vegada la presència invasiva dels patinets circulant pel seu costat a gran velocitat i regalant ensurts a tort i a dret, i aquesta pràctica s’ha d’acabar. Tanmateix, treure’ls de les voreres només és un pegat. El patinet, com la bici -i, en un altre nivell, també la moto- alleuja el problema de la congestió del trànsit, i ha de ser posat al seu lloc, però també incentivat i promogut. Enviar-los a barrejar-se amb els cotxes no és la solució. El que cal és crear carrils segurs i que substitueixin molts cotxes.