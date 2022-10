«Som comunitat, fem salut mental»

Dia de la croqueta, de les patates fregides, de l’orgasme femení… hi ha dies per triar i remenar! Primer pensava que eren collonades, com diria en Pla, però rumiant-hi bé, m’agraden els dies del que sigui. N’hi ha que ens fan riure, que ja és prou important com defensaria el meu amic Toni Fontcuberta, que es guanya la vida fent riure les persones. De què treballes? De distribuïdor de somriures. Quina feina més maca! Tallers de risoteràpia per aixecar els ànims de la gent, per segregar endorfines i per sortir de la sessió amb les piles carregades. I n’hi ha d’altres, com el Dia Internacional de la Gent Gran, que ens fan pensar. Que ens obliguen a aturar-nos i a reflexionar d’on som i cap on anem. Com el Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d’octubre, que vam commemorar amb un acte institucional a la Plaça Sant Domènec organitzat per la Taula de Salut Mental de Manresa. Aquesta taula és un espai de coordinació i de treball col·laboratiu entre entitats que pretén sensibilitzar l’opinió pública sobre la salut mental i el seu impacte en les persones, les famílies i la comunitat. Enhorabona als organitzadors i a tots els participants! Us va sortir un acte rodó! Em va agradar molt tot, però especialment la interpretació de Fly me to the moon. Quina veuassa la solista! Quan es va acabar l’acte la volia felicitar però ja no hi vaig ser a temps. Si us plau, si algú li pot fer arribar la meva felicitació, us estaré eternament agraïda. I també em va fer especialment feliç constatar que cada vegada som més els que creiem fermament en l’impacte positiu de les arts en la salut física i mental de les persones. Cantar, ballar i fer teatre són activitats artístiques que ens fan créixer, ens emocionen i ens ajuden a viure. Cada vegada hi ha més veus que defensem l’art com un actiu de salut. Perquè l’art cura. I que l’art cura, una associació de metges del Canadà fa temps que ho saben i han decidit receptar als seus pacients visites als museus. Aquest col·lectiu mèdic ha arribat a un acord amb el Museu de Belles Arts de Mont-real per tal de subministrar passis gratuïts a persones que pateixen una malaltia crònica com la diabetis, que estan sent tractats d’un càncer, que no aconsegueixen sortir del pou d’una depressió o que es troben en una mala època d’ansietat o estrés. En comptes d’una capsa de pastilles, els doctors els faciliten fins a quatre entrades perquè hi puguin anar acompanyats de familiars i amics. Veure una obra d’art és un medicament regenerador que, segons diverses investigacions aporta serenor per suportar el dolor i força anímica per afrontar més bé el dia a dia. I una menció especial a les biblioteques per les propostes de salut mental i lectura. Sense vosaltres difícilment hauria agafat del prestatge Fugas de James Rhodes. Una autobiografia dura i crua d’un músic excepcional. Llibres i música. I teatre. I dansa. I pintura. I cinema. I una xarxa d’entitats que seu al voltant d’una taula per millorar la salut mental. Mil gràcies a tothom!