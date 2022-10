banderoles de l’anc i candidat del psc

El 12 d’octubre. Res a celebrar. Hem vist la cabra i els avions que aquest any sí que han volat en la posició que tocava i el paracaigudista que s’embolicava amb la rojaigualda, però que no ha quedat penjat d’un fanal com l’any passat. I també ens han explicat que el president dels espanyols havia fet esperar un minut el seu rei, que es veu que tenia molta feina i no es podia esperar.

També hem vist l’Iceta traient pit, perquè tot això ho deu t robar tan divertit com quan ell balla en els actes electorals.

I ja que parlo d’eleccions, aquí a Manresa, el candidat a l’alcaldia pel PSC, Anjo Valentí –el seu nom em sona com a «bon gestor» d’una entitat esport iva– ha començat –o pot ser ja ho havia fet abans– la campanya electoral de l’any que ve.

Sí, l’alcaldable ha enviat un llarg comunicat a la premsa, que en aquest diari s’acompanya d’una gran foto, i no precisament sobre el tema de la nota de premsa, sinó de la seva persona, en el qual diuen que, després d’un aprofundit estudi legal i continuant la feina del seu predecessor Felip González, que ja va burxar en el tema al seu moment, acusa el govern municipal de no haver aplicat correctament el que diuen les ordenances per haver aplicat un descompte en la taxa per unes banderoles que es van penjar de 75 fanals de la ciutat, els mesos de juny i juliol del 2021.

Evidentment no entraré en els termes legals de les ordenances i la resta, perquè això pertoca a l’equip de govern, però sí que voldria comentar algun dels seus arguments, com el que diu que «no s’enunciava cap realització d ’una activitat d’interès general per Manresa».

En aquestes banderoles s’hi podia llegir que «amb la independència tots hi guanyem». I això és una veritat com un temple, que cada any es demostra quan es donen xifres de la baixa execució dels pressupostos que l’Estat s’havia compromès a invertir a Catalunya, després de restar els quinze o setze mil milions, que, prèviament, aportem per solidaritzar-nos amb aquells que ens maltracten, insulten i fan crides als nostres empresaris perquè se’n vagin al seu cortijo.

Aprofito, doncs, per recordar-li al candidat que els vots independentistes amb els quals es va escollir aquest govern municipal són el 68% del total de vots de Manresa i que dels 25 regidors que formen el ple, n’hi ha 16 que van signar un pacte de govern que es va definir com independentista, a més dels tres de Més–Manresa, que no formen part del govern, però també ho són.

Per tant, la necessitat de ser un estat independent és d’interès ben general, i no només per als independentistes, sinó també per als que no en són, que també en sortiran beneficiats quan l’aconseguim.

Senyor Anjo Valentí, pel bé de la seva candidatura, li suggereixo que dediqui el seu temps de doble opositor –actual cap de l’oposició i opositor a la propera alcaldia– a estudiar altres temes, que seguríssim que n’hi ha molts, per millorar Manresa, i deixi els temes relacionats amb l’independentisme i els independentistes per als articulistes d’aquest diari Canongia i Roma, que cada setmana ens obsequien amb les seves profundes anàlisis, que, no sé com s’ho fan, però sempre acaben carregant la culpa de tots els mals, terratrèmols i tempestes a l’independentisme.