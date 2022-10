El record, un exemple

La barbàrie d’una guerra genera víctimes de banda i banda dels que s’enfronten, amb més crueltat sobre el bàndol que acaba perdent en el conflicte. Més de 80 anys després (i encara bo que s’hi ha pensat), l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort ha fet una restitució simbòlica de l’honor de tres exalcaldes de la població, aleshores una molt petita població, que van perdre la vida en el conflicte armat, dos assassinats i un a la presó. El Pont ha col·locat una placa per recordar aquests servidors públics a la sala de plens. A partir d’ara, al poble hi haurà un espai per al record dels alcaldes Francesc Orpina, Pere Brunet i Josep Pifarré. Els dos primers van morir assassinats. La restitució de les figures de tantes i tantes persones que van perdre la vida a la guerra del 36. La feina de recuperació de la memòria històrica, l’exhumació de cossos de fosses sense noms, és una dignificació per a una societat que ha triat el camí de la democràtica, del debat i l’entesa política, per substituir l’autoritarisme i la repressió, i polítiques contràries a les llibertats individuals i col·lectives de les persones.