No som francesos

L’any 1789 els francesos van fer una revolució i d’entrada els va sortir bé, perquè van canviar monarquia per república i van abolir una colla de privilegis aristocràtics i eclesials. Malgrat els excessos i les derives posteriors, van quedar tan satisfets de la gosadia que no tan sols en celebren els aniversaris sinó que han adoptat el costum d’organitzar un sagramental cada cop que noten cigrons a la cadira. Va ser el cas, fa quatre anys, dels armilles grogues, disposats a rebentar París perquè a províncies se senten oblidats, tot i que el pretext va ser el preu del dièsel. Passada la covid, i amb Macron encara a l’Elisi, l’hexàgon torna a bullir per una sèrie de vagues iniciades al sector dels hidrocarburs, amb efectes en el subministrament a les gasolineres i, per tant, en la vida de tothom. La pilota creix i es preparen grans espetecs alimentats pel fet incontestable que els sous no atrapen la inflació. I això que França pateix la més baixa de la Unió Europea gràcies, justament, als diners que gasta l’Estat per subvencionar la factura energètica. La taxa francesa del 5,6% és notablement menor al 10% comunitari o al 8,9% en què s’ha situat l’espanyola després de moderar-se. Si amb aquesta xifra privilegiada els francesos protagonitzen un dels seus tradicionals atacs d’emprenyament col·lectiu, què hauríem de fer els ciutadans empadronats al sud dels Pirineus? Quina mena de revolta estaria a l’altura de les circumstàncies? I, tanmateix, res de res. Les vagues i les grans manifestacions de «les forces del treball i la cultura» han passat de moda. Aquí va haver-hi l’esclat del 15-M del 2011 contra l’injust repartiment dels efectes de la Gran Recessió, però les acampades no podien ser indefinides, i la seva encarnació política no va tocar el cel com esperava. A hores d’ara intenta evitar el naufragi. El malestar ciutadà perquè res no rutlla i tot fa por més aviat omple de peixos el cove de la dreta espanyola, que és gent d’ordre i no convoca vagues generals.