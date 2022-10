Agraïment a Aigua de Rigat

El mes de juliol passat vàrem tenir un important problema en el subministrament d’aigua, justament en un dia d’aquells tòrrids. Volem agrair públicament a Aigua de Rigat la celeritat amb la qual van resoldre la qüestió. Un cop localitzat el problema i comprovat que no era nostre, vam estar ben pendents de mirar què feien i què decidien fer. Vaig pensar «a veure què faran ara», perquè ja estem acostumats que les coses es fan lentes i complicades i molts cops tarden... i triguen... i s’allarguen...

Doncs mentre jo mirava, ells treballaven sota un sol dels de les 4 de la tarda i en Joan Vives i el seu equip d’emergències no van parar fins que ens van restablir el subministrament.

La temuda chapuza nacional, per desgràcia tan abundant avui dia, es va convertir en una feina ben planejada, polida i ràpida amb menys de sis hores. A casa nostra, d’això en diem eficàcia, i com que normalment només ens queda el dret de protestar, volem ressaltar una actuació com aquesta perquè se sàpiga i tant de bo serveixi d’exemple. Repetim el nostre agraïment.