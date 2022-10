Camins de pedra viva

La Denominació d’Origen Pla de Bages va entregar divendres passat els Premis Viu la Pedra Seca, que organitza anualment per posar en valor el patrimoni cultural de la comarca vinculat a la vinya i el vi. En la categoria Pedra Viva, on es valora la difusió, l’estudi i la posada en valor del patrimoni de la pedra seca al territori que abasten els municipis de la DO, enguany s’ha premiat el projecte educatiu al voltant del Camí Ramader de Marina, que es porta a terme l’Institut Escola Barnola d’Avinyó.

La comarca del Bages té un representatiu patrimoni de pedra seca, un dels més extensos de tot Catalunya, amb les barraques i les tines a peu de vinya com a construccions més simbòliques, però també amb els marges o murs de pedra seca, que han traçat recorreguts mil·lenaris com el Camí Ramader de Marina. El centre educatiu d’Avinyó ha fet d’aquest actiu històric i patrimonial un projecte transversal que abasta diversos cicles educatius. Tots els seus alumnes, des d’I3 fins a 4t d’ESO, treballen a l’entorn d’aquest trajecte que va de la Cerdanya al Penedès, passant també pel municipi bagenc. Protegir i potenciar el camí, gaudir de la natura, promoure l’activitat física i conèixer la geografia catalana recorrent diferents trams del trajecte són alguns dels objectius del projecte impulsat per l’institut escola, amb iniciatives innovadores com l’apadrinament d’una barraca de vinya per assegurar-ne la conservació.

El Camí Ramader de Marina és un projecte que vol preservar, potenciar i promoure la ruta transhumant que ha permès el moviment de ramats entre el Pirineu oriental i el litoral al Penedès i al Garraf. En el seu recorregut hi trobem construccions de pedra seca com els marges de més d’un quilòmetre del sender de transhumància que es poden veure a la zona del Pla de l’Oliva d’Avinyó, gràcies a la recuperació incansable que n’ha fet durant més d’una dècada l’avinyonenc Josep Solsona.

Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari en indrets com el Bages i han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor. Que les noves generacions, com fan ara els alumnes de l’Institut Escola Barnola d’Avinyó, hi parin atenció és una manera d’aconseguir persones compromeses i arrelades al seu territori, que donin sentit i vida a les pedres amb les quals s’han anant construint el paisatge i els camins per on han transitat els nostres avantpassats.