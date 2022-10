No al que no és futbol

Els fets que es van viure dissabte a la tarda a Navàs després que l’àrbitre xiulés el final del partit de futbol no es poden repetir. Enlloc. En aquest punt hi ha d’haver una acord absolut. I a partir d’aquesta afirmació caldrà començar a construir el discurs de les solucions. Els responsables de la generació de la violència, de les agressions, dels cops de puny i de tot el que es va viure a Navàs són els que van iniciar la baralla i els que s’hi van tornar, però cal prendre mesures perquè aquestes situacions no es repeteixin. Si hi ha persones que reiteradament, diumenge rere diumenge, provoquen incidents, s’hauran d’aïllar dels camps de futbol i tenir-los controlats. Si es detecta que hi pot haver incidents, encara que sigui en camps de categories menors, caldrà actuar de manera preventiva des dels clubs i des dels cossos policials. Si calen més campanyes d’educació, destinem-hi els diners per dur-les a terme. Si s’han de canviar accessos als camps (a Navàs, públic i jugadors es poden barrejar a la sortida) que es faci. Però de l’experiència de dissabte n’hauria de sorgir un no radical a cap més violència. I Mossos, en l’àmbit de la seguretat, i la Federació, en l’esportiu, que en preguin nota.