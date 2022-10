Quin goig tornar a veure plenes les sales de cinema d’arreu del país. Un fet poc inusual i que, com si es tractés d’un fet d’astronomia, passa dos cops l’any: a l’octubre i al maig. El motiu? «La Fiesta del Cine», que ofereix entrades a 3,50 euros de dilluns a dijous. Sense lletra petita i sense necessitat d’acreditar-se, preu popular per a tothom. I més enllà del gran estalvi que l’esdeveniment suposa, sempre és una bona excusa per trencar la rutina i gaudir de 90 minuts de por, riures o, fins i tot, nervis.