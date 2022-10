Guerra Zara

Una de les raons per les quals es donava per fet que la derrota d’Ucraïna seria molt ràpida era que Putin podia desplegar milers de tancs i centenars d’avions de combat. En realitat, es va tardar poc a comprovar que era un judici precipitat. I la raó és que cap guerra no és igual que l’anterior. Les armes que han estat determinants en els darrers grans conflictes ja no ho són tant. Rússia no guanya la guerra perquè no ha aconseguit dominar el cel ucraïnès: els seus poderosos Sukhoi estan resultant molt vulnerables als míssils terra-aire que Estats Units i Alemanya proporcionen als ucraïnesos, aparells lleugers que poden ser operats per una sola persona i que, per trenta mil euros, poden abatre un avió que val cent milions. Putin ja ha perdut tres-cents aparells, i és molt reticent a arriscar obertament el miler que li queden. Com en tantes altres coses, els productes caríssims s’estan veient superats pels productes low cost. Putin deixa les top gun a terra i assassina civils al centre de Kíiv enviant-hi drons cutres de fabricació siriana a vint mil euros la unitat. Zelensky ha neutralitzat els poderosos tancs russos amb drons turcs no gaire més sofisticats. La d’Ucraïna es va convertint en una guerra tipus Zara, inspirada per Ikea i equipada a la botiga dels pakis. L’esperit del nostre temps és curiós. I cruel com sempre.