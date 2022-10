Mossèn Climent Forner: Miralls...

El senyor rector de Viver acaba de publicar Miralls i mirallets sagrats. Versos de circumstàncies, amb una selecció feta per Joan Tuneu. És un llibre bàsic per saber de la seva obra, i on hi ha una excel·lent tria d’alguns dels seus versos. A mi sempre m’ha fascinat quan escriu sobre Berga: el carrer Major, el santuari de la Mare de Déu de Queralt, el Pi de les Tres Branques, la Patum...

Mossèn Climent fou un dels fundadors i primer director de la revista L’Infantil, des d’on va publicar narracions per a infants. Va ser vicari a Bellpuig, Tàrrega i Castellar de n’Hug, nomenat rector de Navàs l’any 1958, on va exercir fins a l’any 1989, des d’aleshores és rector de la parròquia de Viver i exerceix de capellà a Viver, Serrateix i Sant Joan de Montdarn. Ha traduït de l’occità tota l’obra de Guillem de Berguedà. Té més de vint llibres publicats, va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i la Medalla d’Or de la Ciutat de Berga.

Mai no em cansaré d’explicar que durant dècades va fer les editorials del Full Diocesà de tres bisbats: Tarragona, Solsona i Vic. Durant anys, amb la seva màquina d’escriure i un fax, cada setmana enviava els seus textos a les publicacions dels tres episcopats, això sí a Viver tenia un fax per fer-ho. Els seus editorials per Sant Jordi i l’Onze de Setembre feien excitar i enfollir tota la premsa dretana i cavernícola de Madrid. Aquests del búnquer mediàtic madrileny van convertir un rector rural amb la seva màquina d’escriure i el fax en un objecte de crítica i persecució per defensar, dintre del més estricte pensament de l’Església catòlica, els drets nacionals de Catalunya i els Països Catalans.

Conec des de fa anys el mossèn, m’ha fet pròlegs de llibres i reconec que des de la pandèmia no l’he pogut anar a visitar com ell es mereix. Sempre m’ha acollit bé, casa seva és una casa de portes obertes per a tothom. Aquesta darrera publicació seva conté 254 versos, val la pena llegir-los tots. Les seves nadales, els de les noces de plata i or, aniversaris, confirmacions, recordatoris i elegies per a les defuncions... Sempre recordaré amb agraïment les paraules que em va dedicar al llibre de Patum i una missa a la seva biblioteca de Viver en record del meu pare... Però una cosa bàsica i que s’ha de fer sempre és llegir i rellegir la seva acurada obra poètica. Valdria la pena que un dia, i si pot ser no gaire llunyà, es publiquessin tots els seus textos al Full Diocesà. I que per molts i molts anys puguem continuar fruint de la seva companyia i, sobretot, de la lectura de la seva obra.

Endavant, mossèn Climent, Berga, el Berguedà, Navàs i tot Catalunya us necessita.