La tirania del senyor Mercats

Lliçons elementals de política econòmica, capítol introductori: «Cap Govern no pot controlar els mercats». L’enunciat és del nou ministre de Finances del Regne Unit, Jeremy Hunt, en desmuntar les mesures del seu breu antecessor. «Cap ministre és capaç de controlar els mercats», va insistir; «el que sí que puc fer és demostrar que paguem el que devem». Ni el rei Carles III, ni la primera ministra Lizz Trus, ni els Comuns i els Lords de Westminster, ni els sindicats, ni el governador del Banc d’Anglaterra, que ha hagut de fer dues vegades el paper de bomber perquè l’incendi no enfonsés el vaixell de la lliura esterlina. Cap d’aquests actors no mana tant com el senyor Mercats. I qui és aquest senyor? De vegades ens agrada imaginar-nos un grup reduït d’homes grassos amb barret de copa i grans cigars que fan conxorxa, i és veritat que els grans capitans de les grans companyies financeres cobren sous astronòmics, però al final el senyor Mercats és un estalviador que entra al web del seu banc i mira què està passant amb el fons d’inversió que li van vendre, i si veu que cotitza a la baixa truca per demanar que n’hi busquin un altre. Una acumulació d’aquestes trucades li pot espatllar el sou astronòmic al gran capità financer, que no està per romanços i si li sembla que una hisenda pública avança cap al desequilibri, perquè la primera ministra retalla impostos però manté la despesa, es treu de sobre el deute públic d’aquell país per por que faci fallida, i és així com la lliura s’enfonsa. I la caiguda de la lliura enfonsa els plans privats de pensions. Per això el nou ministre ha començat dient que el Regne Unit paga els seus deutes, encara que hagi d’apujar els impostos i retallar serveis. L’any 2011, en plena tempesta, Espanya va incloure al text de la constitució la «prioritat absoluta» del pagament del deute en l’elaboració dels pressupostos, i entre això i retallar sous i pensions, el senyor Mercats es va calmar. I Zapatero va perdre les eleccions.