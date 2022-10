La bomba, lluny

Putin utilitzarà una bomba atòmica? Una de debò? Fem la pregunta prèvia: li serviria d’alguna cosa? Hi ha moltes maneres de respondre, però potser la més recreativa és intentar fer una ucronia fonent el que encara no ha passat amb el que sí que ha passat. O sigui: imaginem que, el 1945, Estats Units no hagués volgut forçar la rendició del Japó, sinó conquerir-lo i quedar-se’n una part per sempre. Imaginem que Japó no hagués estat sol, sense recursos naturals i incapaç de fabricar armament al ritme al que el perdia, sinó que hagués tingut al darrere una superpotència atòmica i els millors fabricants d’armes del mon disposats a regalar-li el que necessités. En aquestes condicions, Japó s’hagués rendit després de Nagasaki? Segur que no. Hagués rebut encara més solidaritat internacional, hagués renovat la seva motivació guerrera per evitar caure en mans d’uns assassins atòmics i hauria clamat, implorat i exigit als seus protectors una resposta atòmica equivalent. Dit d’una altra manera: una utilització limitada de l’arma atòmica va acabar la Segona Guerra Mundial, però és possible que no n’acabés cap altra. Que fos un cas únic, irrepetible. I finalment: a continuació d’un Hiroshima i Nagasaki ucraïnès que vindria? Un núvol radioactiu volant cap a la pròpia Rússia. Bombes atòmiques? No al pati del darrere.