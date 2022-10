Feijóo enganya

A Catalunya no hi ha cap alumne de primària o secundària que no aprengui la llengua castellana, ja que e l seu ensenyament forma part del programa d’assignatures en tots els nivells educatius obligatoris. Fins i tot un infant que visqués en una bombolla familiar i social de parla catalana, sense accés a cap mitjà audiovisual ni al món digital, aprendria castellà a classe. Això ho sap qualsevol polític espanyol intel·ligent i ben informat, i Alberto Núñez Feijóo és totes dues coses. Per tant, quan dona a entendre que la situació a Catalunya és la contrària, no ho fa des de la ignorància, sinó amb plena consciència que està duent els ciutadans espanyols a l’error i els està instigant un malestar artificial i injustificat contra les institucions catalanes i les formacions polítiques que les regeixen. Distorsiona la realitat per poder acusar els socialistes de vendre’s Espanya en pactar amb independentistes, en la certesa que és una tàctica de gran eficàcia electoral a una gran part de la península. Ignora voluntàriament que prop de quatre cinquens del Parlament van aprovar fa ben poc una llei que atorga una gran part de la decisió sobre el model lingüístic als centres educatius, que són els que coneixen realment el seu entorn social, i no als tribunals, que sovint tenen dificultats per sortir d’un núvol hipertrofiat de normatives infinites i sentències inacabables. El model català dona com a resultat, al final del cicle educatiu, un coneixement del castellà equiparable al del conjunt de l’Estat, que no milloraria amb l’increment de la seva presència a les aules; aquest, en canvi, perjudicaria l’aprenentatge del català en reduir-ne l’ús docent. Erradicar per sempre més la llengua pròpia i històrica de Catalunya és el somni humit de l’ultranacionalisme espanyol enyoradís de l’absolutisme i del franquisme, però se suposava que el PP de Feijóo havia fet una aposta per la moderació. Si això és ser moderat, quan es radicalitzi ja ens podem calçar.