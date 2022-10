Premis per a l’optimisme

Tenim molts problemes. La vida en societat és conflictiva en ella mateixa, i aquest segle, vertiginós, complicat i sovint incomprensible, ens està obligant a afrontar-ne molts que no només són grossos, sinó també nous. Una gran crisi econòmica a partir del 2008, dos anys de pandèmia, i ara una guerra a Europa, la primera des de la Segona Guerra Mundial capaç de desestabilitzar el continent. A Catalunya en general i a la regió central en particular, tot això es barreja amb un canvi social i econòmic que genera treballadors pobres, immigrants encara més pobres, autòctons preocupats pels canvis demogràfics i una transformació digital davant la qual sovint ens sentim desarmats, petits, impotents. Enmig d’aquesta tempesta permanent és difícil veure allò que brilla, les llums de la nostra societat, que són moltes, molt diverses, i són les que fan que, malgrat tot, estiguem encara molt lluny de ser una gent condemnada a la foscor. Avui fem públic un veredicte que assenyala algunes d’aquestes llums. Regió7 ho fa cada any. És un plaer, és un acte de justícia i és una invitació a l’optimisme. Perquè, com va dir aquell, malgrat tot, no estem tan malament.