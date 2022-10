En record de Thomas Sankara

Fa 35 anys de l’assassinat del gran Thomas Sankara, el Che Guevara africà. Va ser un 15 d’octubre que va ser assassinat el que va fer una revolució sense precedents a Burkina Faso, i que va lluitar fins al seu últim sospir per la llibertat i la independència del seu poble i per ajudar a canviar tot Àfrica. Aquest va ser el seu pecat i per això l’imperialisme dels EUA/França el va acabar assassinant i esquarterant perquè no fos un símbol d’esperança per a la resta de pobles del continent. Aquestes potències no van suportar que amb l’honradesa de Sankara el seu imperialisme quedés en dubte i feble. Va ser sota el seu mandat que es va canviar el nom del país, d’Alt Volta a Burkina Faso, que significa «Terra de gent recta». Va donar un gran exemple moral portant un estil de vida auster. Va reduir el seu salari i el de tots els servidors públics. Les seves primeres mesures van ser molt beneficioses per a tot el país a totes les àrees. Una de les més conegudes va ser que va vendre tota la flota de luxosos Mercedes-Benz que tenia el Govern anterior i va fer que el Renault 5 (el cotxe més barat a Burkina Faso en aquell moment) fos el cotxe oficial de tot el Govern. Va prohibir l’ús de xofers governamentals i va recol·locar aquests treballadors i va prohibir els bitllets d’avió de primera classe per temes d’estat als servidors públics. L’educació era una prioritat clau: mentre va ser al poder, la taxa d’alfabetització va augmentar del 13% el 1983 al 73% el 1987, i també va supervisar una campanya nacional de vacunació massiva. A més va redistribuir la terra dels terratinents colonials i la va donar directament als agricultors pobres, cosa que va conduir a un grandíssim augment en la producció de blat. Va demanar una Àfrica unida per oposar-se al que va anomenar el «neocolonialisme» d’institucions com el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial. Va jutjar els corruptes i va fer els sous de l’estat públics. Va lluitar sense precedents per la dignitat de la dona africana. Va prohibir la mutilació genital femenina i el matrimoni forçat, va nomenar dones en alts càrrecs i va encoratjar la dona a sortir de la seva presó domèstica, i les va ajudar a estudiar a les escoles i facilitar treball. Cada 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, Sankara «va prohibir» a les dones de Burkina Faso anar a comprar. I va obligar els marits a anar al mercat perquè s’acostumessin a ser responsables de les feines de casa i deixessin d’usar la seva dona com a serventa personal. La Burkina Faso de Sankara va ser el primer país africà a investigar el VIH com una amenaça per a Àfrica. El Govern va realitzar una massiva vacunació sense precedents, es va vacunar més de 2 milions i mig de burkinesos (la majoria nens) contra la pòlio, meningitis, rubèola, etc. en una sola setmana. Va adoptar una política exterior antiimperialista sobretot pel cas de França, que sempre va retenir una gran influència en moltes de les antigues colònies a l’Àfrica, també a Burkina Faso. Una altra de les grans polítiques de Sankara va ser assegurar l’habitatge per al poble i connectar totes les regions. La mateixa població va construir cases, carreteres, vies de ferrocarrils i sense finançament estranger, per no endeutar-se ni dependre de l’imperialisme. Thomas Sankara també va ser el primer líder de la història d’Àfrica a llançar una campanya massiva contra la desertificació. Burkina Faso en 4 anys va plantar més de 10 milions d’arbres a zones desèrtiques per lluitar contra la sequera. Tots aquests èxits retrataven el saqueig imperialista. Fa 35 anys del seu assassinat a trets als 37 anys per soldats durant un cop d’estat, que va portar el seu amic íntim, Blaise Compaoré, al poder. La seva vídua Mariam va acusar França de ser l’autor intel·lectual del seu assassinat. I el seu poble mai l’ha oblidat.