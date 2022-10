Iniciativa a Bufalvent

La molt activa Associació d’Empresaris de Bufalvent té en marxa un projecte pioner que pot ser molt inspirador per al conjunt de polígons industrials del país i que consisteix a compartir energia verda, de moment, entre una trentena d’empreses de l’àrea d’activitat econòmica, una idea que es pretén traslladar a tots els polígons de Manresa. El projecte, que es constituirà de manera formal en forma de cooperativa el proper 2 de novembre (com a comunitat energètica empresarial Manresa Il·lumina), preveu proveir de serveis per a la millora de la gestió energètica, ecològica i econòmica els seus socis, ja sigui amb la generació d’energia solar fotovoltaica o amb altres fórmules vinculades a les noves energies alternatives. En un moment d’enormes increments de la despesa energètica convencional i quan cal redireccionar el consum energètic cap a formes que redueixin les emissions nocives, la iniciativa de Bufalvent es presenta com una formidable fórmula per promoure i reforçar tant la cura pel medi ambient i la contenció de despeses com la col·laboració empresarial.