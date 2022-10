Masterclass de showcooking

Ho sento, però si no ho trec del pap, rebento! Hi ha paraules que, directament, no suporto i, malauradament, cada cop hi ensopego més sovint: masterclass i showcooking en són dos dels exemples més paradigmàtics.

Va, anem a pams. Per què diem masterclass si podem dir classe magistral? O directament classe, perquè ja em direu què té de magistral una classe de zumba? Però potser sí que és magistral si els mestres són uns autèntics genis del moviment, vés què sé jo, pobra de mi!

Un showcooking és una demostració de cuina, tan fàcil com això. I no és pas una novetat. Però ara, quan se’n programen, s’anomenen en anglès. Per què? Em pregunto jo. Vesteix més? A mi em sona ridícul... I suposo que hi ha persones que, directament, no entenen ni què vol dir.

Però n’hi ha moltes més d’aquestes paraules que em molesten. Les que m’han espetegat aquest setmana: muffins i cupcakes. Tant costa dir-ne magdalenes? I ara vindran els puristes a assenyalar-ne les diferències: que els muffins, originaris dels Estats Units d’Amèrica, són elaborats amb mantega i solen incorporar d’altres ingredients addicionals. I que els cupcakes destaquen perquè, a sobre del pa de pessic, s’hi col·loca una decoració de moltes coloraines, sigui cremes, nata, merenga, sucre de llustre, ossets de goma o encenalls de xocolata. Al capdavall, crec que no deixen de ser magdalenes, però...

A veure, que ja sé que d’anglicismes n’hem incorporat un munt, i més que n’incorporarem al pas que anem. I que això demostra que la llengua és viva i no hi aniré pas en contra, que ja prou problemes que té el nostre català. Però com a catalanoparlant, hi ha incorporacions que em fan nosa, que les trobo supèrflues quan ja tenim una a paraula genuïna que vol dir exactament el mateix.

Dels escape room en podem dir jocs d’escapada; d’una food truck, furgoteca; dels coachs, entrenadors; del mindfulness, atenció plena; dels links, enllaços; dels skate parks... ai!, dels skateparks potser ja no ens s’escapem: parcs de patinatge? És innegable que ja tenim ben assumits els kits, els postits, els DJ... Però cal fer l’esnob i dir que ets un homebrewer si et fas la cervesa a casa? Cal anunciar que elabores xocolata de forma artesanal dient que és Bean to bar (de la llavor a la rajola)? Si muntes una activitat que combina música i vi l’has de titular Wine & Music Stories?

Disculpeu la pallissa, estimats!