Abriguem casa nostra amb els Next Generation

En un moment de canvi climàtic, de crisi energètica… tenir un pis o una casa ben aïllats i protegits, –ben abrigats, com ens agrada dir– és clau. Què aconseguim amb una rehabilitació energètica? Reduir la factura elèctrica, augmentar el valor patrimonial i l’habitabilitat de casa nostra, millorar el confort dels nostres habitatges i la nostra qualitat de vida, i produir menys CO2 per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

Ara tenim una oportunitat d’or per poder rehabilitar energèticament els nostres habitatges accedint als fons Next Generation. Sí, ho sabem, a vegades des de l’Administració es compliquen els processos de sol·licitud de subvencions fins a esgotar la ciutadania que acaba per renunciar a ajudes que li haurien pertocat. Esperem de veritat que aquest no sigui el cas dels fons destinats a la rehabilitació energètica, perquè hi ha diners a repartir, poques sol·licituds de moment, i pot ser una gran oportunitat. Un impuls econòmic de la Unió Europea, sense precedents, per reactivar l’economia mitjançant la rehabilitació energètica dels edificis i habitatges. 480 milions d’euros per destinar a 60.000 habitatges en 3 anys.

El Carlos, per exemple, volia fer obres de rehabilitació energètica per valor de 30.000 euros. Entre l’ajuda i les deduccions fiscals, se n’ha estalviat 25.520 euros. La Marta ha fet una inversió de 5.000 euros. Entre ajuda i deduccions, se n’ha estalviat 2.600. Són només dos casos pràctics per veure com poden ser d’avantatjosos aquests ajuts.

Per optar als Fons Next Generation, comptem amb professionals que ajuden la ciutadania durant tot el procés. Els sol·licitants es poden posar en contacte amb el seu Administrador de finques, o amb un arquitecte o arquitecte tècnic, perquè facin una valoració tècnica i econòmica i els guiïn durant tot el procés. S’haurà de fer el llibre de l’edifici i el projecte preliminar (pot arribar a ser 100% subvencionat), el gestor rehabilitador sol·licitarà la subvenció i s’encarregarà de tota la planificació i direcció de les obres. I, finalment, aconseguirem un habitatge més comfortable i amb menys despesa energètica.

Els arquitectes us animem que us deixeu assessorar per un professional i descobriu totes les possibilitats de millora que us ofereixen aquests ajuts, tant si sou propietaris d’una casa, com d’un pis o d’un bloc d’habitatges. Més enllà del paperam inicial, hi ha una gran oportunitat per millorar el nostre parc d’habitatges i la nostra qualitat de vida. Una oportunitat única que no es repetirà. No la deixem escapar.