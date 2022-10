Una economia al servei de la persona i de la vida

Aquest és l’eix que va marcar la cimera que, del 22 al 24 de setembre, es va celebrar a Assís davant mil economistes de tot el món, amb l’objectiu de fer possible un canvi del sistema econòmic actual.

Amb les seves iniciatives, el papa és l’únic cap d’estat que presenta propostes innovadores, i fins i tot rupturistes, per transformar el nostre (caduc) estil de vida.

En el seu discurs a Assís, el papa ens animava a «posar en qüestió el model de desenvolupament, d’una economia que mata» i per això encoratjava els joves de tot el món a «construir un procés de canvi, amb els pobres com a protagonistes». I és que l’economia de Francesc és una economia que vol rescatar els més vulnerables de la societat.

El papa afirmà que amb la situació actual, «no podem esperar la pròxima cimera internacional, perquè el planeta està malmès i és avui que hem de canviar en tots els nivells».

El papa Francesc ens encoratjava també a «acceptar el principi ètic universal que allò que és fa malbé ha de ser reparat». Per això, «si hem crescut abusant del planeta i l’atmosfera, avui hem d’aprendre a fer sacrificis en estils de vida que són insostenibles», perquè «del contrari, els nostres fills i néts pagaran la factura, que serà massa alta i injusta». Davant la situació actual, el papa va afirmar que «necessitem un canvi ràpid i decidit».

Francesc, que afirmà que «el crit dels pobres i de la Terra és el mateix», com ja ens ho va dir a l’encíclica «Laudato si», ens recordà que «quan treballem per la transformació ecològica, hem de tindre en compte els efectes que algunes opcions ambientals tenen sobre la pobresa», per tal de reduir la misèria i les desigualtats del nostre món.

El papa, que digué que «no podem descurar l’home i la dona que sofreixen», ens recordà que «la contaminació que mata no és només la del diòxid de carboni; la desigualtat també contamina mortalment el nostre planeta. I mentre el nostre sistema continuï produint residus, serem còmplices d’una economia que mata». Per això Francesc es preguntava «si estem fent el suficient per canviar aquesta economia», per fer realitat una «economia al servei de la persona, de la família i de la vida».

Amb l’anomenat «Pacte d’Assís», el papa ens animava a construir «una economia guiada per l’ètica de la persona i oberta a la transcendència, una economia de pau i no de guerra, una economia que s’oposi a la proliferació d’armes. Una economia en la que tenir cura dels altres, substitueixi l’economia de la indiferència; una economia que no deixi ningú enrere; que treballi per un treball decent, que sàpiga valorar i respectar les cultures i tradicions del pobles i que lluiti contra la misèria i les desigualtats».

Els dirigents dels estats farien bé d’escoltar les paraules del papa Francesc, per protegir el planeta, rescatar els més desvalguts de la societat i construir un món més fratern i més solidari.