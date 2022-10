Brams d’ase a l’olla tòxica

Dues històries de l’olla tòxica de Twitter, on cada dia costa més destriar els escassos talls i verdures saludables que suren en el brou de pestilència. La primera història ha estat divulgada per la premsa. Es veu que existia el perfil d’una tal Joana Masdeu, suposada periodista parlamentària (però al Parlament no en saben res), que feia costat a Francesc de Dalmases i a Laura Borràs i acusava Albert Batet i Jordi Sànchez de coaccionar i intimidar diputades als seus despatxos. Sànchez li va enviar un missatge oferint-li una entrevista i, ves per on, el perfil es va esfumar. No pas sense rastre, ja que retuits i comentaris deixaven constància del que havia dit. La misteriosa desaparició va provocar una animada gresca en la que dominava la figura del fantasma amb llençol, que en ser retirat mostrava Laura Borràs. Tots els que van donar per bones les denúncies de l’espectre i van ajudar a propagar-les es deuen estar gratant el clatell. O potser no. La segona història me la va enviar l’algoritme de la xarxa per raons que desconec. Un tal Evgeni (amb v) mostrava tres tuits absolutament idèntics de tres comptes diferents, en els quals es denunciaven «amenaces i odi tant sols per ser fan de @gabrielrufian», i s’afegia: «puta Convergència i trolls hiperventilats». Denúncia de l’Evgeni: els tres missatges calcats demostren un muntatge d’ERC per fer-se la víctima. Llavors apareix un dels tres, un tal «Albergínies a la napolitana» (olé), i diu que el primer missatge, d’una tal Dolça, és real, però els altres dos són d’ell i d’un altre particular que el van repetir «a catxondeo, per fotre-se’n, i se’ns ha pres equivocadament». Tant «equivocadament» que la reacció més suau va ser «així actuen les sectes», de l’esmentat Evgeni. Vaig enviar-li al de les albergínies un missatge comentant-li que fer ironia a Twitter era «com tocar la flauta dolça enmig d’una batalla a canonades». Brams d’ase no arriben al cel, però destorben, distreuen i provoquen mal de cap.