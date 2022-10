Els endimoniats jubilats

Escoltant alguns polítics, empresaris, tertulians, economistes, analistes i altres espècies, tots els mals que pateix aquest país són per culpa dels jubilats i jubilades.

Les pensions tornen a ser notícia per la intenció del govern d’incrementar-les el 8,5%. Ep! amb l’IPC mitjà, no el real. Aquesta decisió està provocant acalorats debats. En les caòtiques tertúlies s’hi poden escoltar apocalíptiques prediccions. Els endimoniats pensionistes portaran aquest fantàstic país a la ruïna.

El governador del Banc d’Espanya Pablo Hernández de Cos, a més de qüestionar la viabilitat del sistema públic de pensions diu que els pensionistes han d’assumir una part de la pèrdua del poder adquisitiu. El banquer, però, omet que els pensionistes ja fa anys que estan assumint la pèrdua del poder adquisitiu. Cal recordar les congelacions i els ridículs increments del 0,25% dels governs de Zapatero i Rajoy. El Sr. Governador amb els seus ingressos superiors als 200.000 euros anuals (salari més complements) ben segur que no perdrà el seu poder adquisitiu.

I l’il·lustre president de la CEOE (Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials) Antonio Garamendi ho remata dient que l’increment de les pensions d’acord amb l’IPC és perillós i pot portar el sistema a la ruïna. El Sr. Garamendi és aquell personatge que cobra uns 300.000 euros a l’any i que té l’ocurrència de dir que és una retribució humil en un àmbit empresarial d’alt nivell. Paraules textuals. Aquest humil treballador tampoc perdrà el seu poder adquisitiu.

L’any que ve hi haurà eleccions generals i alguns polítics ja han inaugurat la temporada de caça del vot. Hi ha uns quants milions de vots dels pensionistes en joc.

El sistema no s’ensorrarà per culpa dels milers de jubilats i jubilades que cobren menys de 1000 euros al mes. Ni tampoc farà fallida pel 34% dels pensionistes que cobren menys de 700 euros mensuals. El país anirà a la ruïna per culpa de la fauna elitista amb privilegis immorals i per culpa dels pocavergonyes que evadeixen capitals i cometen fraus fiscals.

Informe de Gestha (Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda): el frau fiscal provoca anualment unes pèrdues a les arques públiques de 91.600 milions d’euros; 60.600 milions per impostos evadits i 31.000 milions per quotes defraudades a la Seguretat Social. Les grans fortunes i grans empreses acumulen el 72% d’evasió fiscal. Espanya té un dels nivells d’evasió fiscal més alts d’Europa.

Reflexió final per als salvadors de la pàtria que culpen als jubilats i jubilades de tots els mals haguts i per haver: molts pensionistes que avui cobren una porqueria de pensió durant la infància van patir una guerra; a l’adolescència van malviure en una postguerra; a l’adultesa van treballar molt de valent per contribuir a millorar el país i tirar endavant la família; a la jubilació els ha enxampat la crisi i han hagut d’ajudar als fills i néts que s’han quedat sense feina. I ara uns estúpids pretenen impedir que puguin envellir amb la dignitat que es mereixen.