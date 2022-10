Bancs i servei públic

Per molt que els diners de plàstic hagin guanyat moltíssim terreny i ja constitueixen la immensa majoria dels pagaments, fins i tot els petits, petites quantitats de diners en efectiu continuen sent necessàries en múltiples ocasions. Per pagar petites compres en situacions en què no volem portar la cartera al damunt, per donar a infants a qui s’envia a comprar el pa, per fer un regal en efectiu o per deixar una propina. I per la mateixa raó, els comerços han de disposar d’un mínim de canvi i han de poder ingressar la recaptació del dia. Per tal que això sigui possible, cal disposar d’oficines bancàries o, com a mínim, de caixers automàtics. Però, en aquests moments, ja és molt estrany que un municipi de menys de mil habitants tingui un simple caixer a la Catalunya central. Els bancs, que han hagut de fer ajustos severs, han pretès que ja no calen. I certament, no cal tenir una oficina a cada cantonada, però tenir accés a un servei bancari proper sí que cal, ni que sigui un caixer. Els bancs són negocis privats, però també fan un servei públic, i prou que va quedar clar quan els vàrem rescatar entre tots. Ara no se’n poden desentendre.