Hublot, o no

Ala facultat vaig tenir un professor de publicitat que semblava que havia sortit ell mateix d’un anunci. Era el clixé perfecte del nou executiu dels vuitanta. Un dia ens va explicar molt convençut que el Golf GTI havia triomfat tant perquè transmetia estatus sense ostentació, i que per això els grans burgesos de Barcelona anaven al Liceu en GTI i no en Mercedes: havien comprovat que, quan hi havia protestes a la porta els dies d’estrena, els obrers enfadats tiraven pedres als Mercedes, però no als GTI. Quan ho va acabar d’explicar se li va escapar un oquei i el van xiular. Em va venir al cap l’altre dia que vàrem publicar que un individu es va acostar a un cotxe aturat amb el conductor a dintre, va ficar mig cos per la finestra, va donar un cop al propietari i li va robar un rellotge Hublot de 12.000 euros. La víctima devia estar a dins d’un Mercedes i no d’un GTI vaig pensar, com qui s’explica un acudit tonto a un mateix. Perquè, realment, el lladre, que ha estat detingut i empresonat, va fer tot un acte de fe. Per molta visió i experiència que tingui per detectar rellotges bons, i per molt que el cotxe on anava la víctima fos caríssim, hi havia altíssimes possibilitats que aquell rellotge fos una falsificació. En corren a punta pala i en porta tota mena de gent. I hauria estat molt i molt bé que l’haguessin enviat a la presó per una llaunota.