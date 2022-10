El futur de l’anònima

L’Ajuntament de Manresa dedicarà una part de la darrera tongada de fons New Generation que ha rebut (ha aconseguit un total de vint milions procedents d’aquesta iniciativa de la UE) a deixar la Fàbrica Nova en condicions de funcionar com a equipament públic, si més no una part. Des que es va convertir en propietat municipal, l’edifici ha funcionat amb una intervenció molt bàsica i ha estat una de les descobertes de la ciutat dels darrers anys: s’hi ha desenvolupat activitat de nous artistes, s’hi han fet concerts, hi ha hagut rodatge i s’hi han instal·lat equips de rodatge... la seva versatilitat i la peculiar fotogènia de l’edifici ha fet que molts se n’hagin enamorat. Situat al mig d’una zona degradada i amb molt poca vida, té enormes possibilitats. Però encara no sap quin ús se li donarà un cop habilitat. Es dona per descomptat que s’hi ubicarà activitat de joves artistes, però l’edifici dona per a molt més, i ha de rendir molt més si s’hi dediquen tants diners. Una intervenció eficient hauria de tenir en compte aquest nou ús que caldria aclarir. I que, sigui el que sigui, ha de servir per injectar el màxim de vida possible al Centre Històric.