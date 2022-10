Necessitat de dol

Ales portes de Tots Sants, la festa tradicional catòlica dedicada al record dels avantpassats, el cementiri de Manresa ha estrenat un espai per al dol perinatal que passen les famílies que han perdut el nadó durant l’etapa gestacional, en el moment de néixer o bé pocs dies després. D’aquesta forma, la ciutat s’afegeix als municipis que faciliten l’acompanyament de les persones afectades. Es tracta de pèrdues de les quals no se’n parla gairebé, però que succeeixen constantment. Fundada per famílies del Bages unides per la pèrdua d’un nadó, l’Associació Little Stars ajuda les famílies passen per un dol gestacional o neonatal i visibilitza aquest dol a la societat. Al cementiri de Manresa es va inaugurar l’espai anomenat Arbre dels Records, una estructura circular de ferro que envolta un arbre, en la qual s’hi dipositen missatges i flors. Els experts expliquen que, després d’una pèrdua, la primera reacció pot ser voler girar full, però és recomanable afrontar la realitat, ja que aquests fills sempre formaran part de la família i ara tenen un espai físic que ho testimonia.