«Remembrance of Things Past»

Paraules que tenen a veure amb la memòria sovint s’expressen diferentment en català i en anglès. El gir «recordar-se de + infinitiu» es tradueix en anglès per «remember + infinitiu to»: T’has recordat de tancar el llum? = Have you remembered to turn off the light? En canvi, quan algú es recorda d’haver fet una cosa, es tradueix pel gir «remember + gerundi»: Sí, em recordo d’haver-lo tancat = Yes, I remember turning it off. Quan recordar vol dir fer venir a la memòria d’algú alguna cosa, es tradueix pels girs «remind + algú + infinitiu to» o «remind + algú + of + algú/quelcom»: Em va fer recordar de trucar-te = She reminded me to call you; Em recordes la teva germana = You remind me of your sister. A més, l’expressió catalana Dóna-li records de part meva en anglès s’expressa Give someone my regards. A més a més, quan es tracta d’una relació escrita d’activitats, el substantiu català memòria es tradueix per report.

I el títol? La traducció en anglès del títol de la novel·la de Marcel Proust À la recherche du temps perdu.