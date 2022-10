Una vella coneguda estafa

Què se n’ha fet d’aquell país per a tothom que predicaven els polítics que avui reivindiquen la mal anomenada transició? És fals que aleshores no fos possible avançar més en àmbits tan sensibles com el reconeixement plurinacional i lingüístic. En el camp escolar, per exemple, existia la proposta d’incorporar l’ensenyament de les diferents llengües parlades a l’Estat, de manera que tot els nens tinguessin coneixença de la diversitat lingüística i alhora adquirissin quatre nocions bàsiques de les llengües veïnals. Allò que hauria de ser tan normal en un país normal (quatre poetes recitant cadascuna d’elles els seus versos en la seva llengua, com dissabte passat, al País Petit, dins el festival Tocats de Lletra) és tan inèdit que fins semblava un miratge. A diferència del que proclamen alguns, les llengües no separen, sinó que uneixen. Sempre, és clar, que siguin respectades i reconegudes. Però per ser reconegudes cal acceptar la pluralitat, fer l’esforç de conèixer-les i superar els prejudicis que, contràriament a allò que s’havia promès, s’han alimentat des del nacionalisme espanyol imperant. Sentint Itzia Ugarte, Alba Cid i Berta Piñán recitar en eusquera, gallec i asturià vaig pensar que encara hi som a temps. I potser no cal esperar que cap parlament o congrés ho debati i ho legisli. No hi ha res que agermani més que la música dels versos, sonin en una o altra llengua, i per fer això no cal que cap centre educatiu hagi de demanar permís a ningú. Que prosaica i trista, en canvi, la protesta dels portaveus del PP i VOX quan Berta Piñán, professora, poeta i parlamentària, va voler expressar-se en asturià en la comissió de cultura i política lingüística del Govern asturià. Amb l’excusa que, tot i ser asturians, no comprenien que llaranxes significa taronges, güelo vol dir avi i zúcare, sucre, van exigir-li amb el suport dels lletrats i la mesa de la junta general que s’expressés en la llengua de don Pelayo, per més que segurament també devia parlar de llaranxes, asturià com era.