Canvi climàtic i salsa de tomàquet

Ja fa temps que estem rebent alertes constants relacionades amb els efectes negatius que està provocant el canvi climàtic i, darrerament, són molts els inputs que ens van arribant per totes bandes. Que ja anem tard per pal·liar els seus efectes devastadors no és cap descobriment, però les onades de calor extrema i la sequera que estem patint, en plena tardor, comencen a ser preocupants i ens recorden constantment que això va de veres.

Sense anar més lluny, Manresa ha acomiadat aquest mes d’octubre amb la temperatura més alta des del 1970 i el pagesos i ramaders del Bages pateixen per la collita (entre un 60 i un 70% de la colza sembrada aquest setembre no ha nascut o ho ha fet malament) i per la falta de farratge per a les pastures. Davant d’això, alerten que la situació comença a ser insostenible.

Anant més lluny, una de les principals conclusions de l’informe global Lancet Countdown del 2022 sobre salut i canvi climàtic, que s’acaba de fer públic, és que les morts relacionades amb les onades de calor i la pol·lució han augmentat un 68% entre el 2017 i el 2021, en comparació amb els primers quatre anys de la dècada del 2000. L’informe apunta les conseqüències directes en la salut de les persones d’arreu del món a causa del canvi climàtic i avisa que els governs han de prendre mesures decisives en política energètica i climàtica.

El panorama fa fresa, amb fenòmens meteorològics i climàtics cada vegada més extrems: grans incendis forestals, episodis llargs de sequera, fortes precipitacions i onades de calor persistents amb altes temperatures. Amb aquesta situació, i partint de la base que la climatologia és una de les poques coses que els humans encara no podem controlar, és evident que fan falta polítiques que siguin efectives i decisions més contundents per aturar el canvi climàtic. Però la responsabilitat de revertir la situació no es pot deixar només a la mercè del govern de torn.

Gens partidària de les bretolades, si per cridar l’atenció i que ens posem les piles tots plegats per aturar el canvi climàtic cal que banyem amb salsa de tomàquet Els gira-sols de Van Gogh o empastifem de puré de patates a un quadre de Monet (protegits per un vidre) es fa. Això sí, sempre i quan siguem els primers de tancar l’aixeta quan cal, de reciclar, de reutilitzar, d’anar a comprar amb un cabàs o una bossa de roba, d’agafar només el cotxe quan sigui necessari o de comprar productes de temporada... Ens hi juguem el futur i ja anem a contrarellotge.