Fa anys vaig veure una interessant fotografia de la torre Eiffel reflectida en un bassal de París, obra d’un bon aficionat manresà. Com és lògic, l’emblemàtica construcció apareixia cap per avall, amb la punta a la part inferior i la base a la superior. Si hagués vist la imatge especular «del dret» hauria volgut dir que havien penjat la fotografia «al revés», fet que s’hauria notat en la disposició de les llambordes al voltant del bassal. Però, què passaria si eliminéssim tots els elements de context i ens quedéssim només amb la imatge de la torre? Llavors podríem exhibir-la amb la punxa cap amunt, és a dir, «del dret», i semblaria correcte, però en realitat la foto estaria «al revés». I el subjecte d’aquest desgavell seria una magna construcció projectada amb una idea molt clara del que signifiquen el baix i el dalt, el jussà i el sobirà, com aquest pilar de nou amb folre, manilles i puntals que volen descarregar els castellers de Vilafranca. Les colles castelleres tindrien seriosos problemes si confonguessin els baixos amb l’enxaneta. Però el que la natura no permet, ho pot l’art, especialment quan signa aliança amb la casualitat. Al museu Kunstsammlung de Düsseldorf acaben de descobrir que un quadre de Mondrian porta dècades exposat cap per avall. És una retícula de tires adhesives grogues, blaves i vermelles que es creuen perpendicularment formant rectangles de mida irregular sobre un fons blanc. Com han sabut que estava al revés? Per una foto antiga de l’estudi del pintor. L’obra es titula «New York City I» i és part d’una sèrie d’obres que mostren la reacció de l’artista a l’embriaguesa de formes reticulars que li deuria causar el Manhattan dels gratacels i les finestres infinites quadriculant unes façanes que, ben mirat, podrien capgirar-se si fem abstracció de la planta baixa i el terrat. Seria una abstracció enganyosa, perquè a la vida real existeixen els de dalt i els de baix, els de l’àtic i els del soterrani, i l’ascensor no sempre funciona.