L’arquitectura parla

La voluntat política no s’expressa només amb gestos, però si no hi ha ni gestos, difícilment hi haurà voluntat política. Quan el Govern de la Generalitat va repartir les seves delegacions a la Catalunya central per locals sense solta ni volta ni cap criteri de repartiment, pendent només de no fer enfadar el vigatanisme del morro fort, va llançar un missatge clar que no pensava donar cap entitat política a cap d’elles. I va ser així. Quan l’Ajuntament de Manresa intentava aconseguir quatre rals per convertir els jutjats vells en seu principal de la delegació i la Generalitat no deixava anar ni un euro, mentre invertia quantitats espectaculars en les delegacions de Girona i Lleida, també enviava un missatge molt coherent amb la seva visió de la Catalunya central. Ara, la Generalitat, guiada per l’Ajuntament, fa una inversió en la Delegació de vint milions d’euros, amb un projecte arquitectònic que denota ambició. És tot un altre missatge. La vegueria continua sense tenir cap poder real, i la capitalitat de Manresa continua topant amb una visió poruga del país, però el missatge és tot un altre. Si canvia la música, potser acabarà canviant la lletra.